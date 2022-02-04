الهند.. انخفاض في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الهندية بحدوث تباطؤ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، إذ انخفض عدد الحالات الجديدة اليوم الجمعة بنسبة 13٪ عن اليوم السابق.

وبدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الهند منذ بداية يناير من هذا العام. وبحسب وزارة الصحة، فإن الزيادة في عدد حالات المرض ترجع إلى سلالة أوميكرون، وبلغ الحد الأقصى لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد 347.2 ألف إصابة.

وبحسب وزارة الصحة فقد تم رصد 149.3 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعافى 246.6 ألف شخص، وتوفي 1072 شخصا خلال نفس الفترة.



وانخفض عدد الحالات النشطة للمرضي خلال اليوم الماضي بنحو 100 ألف شخص.

لا تزال الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الحالات المكتشفة لكوفيد 19. وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، منذ مارس الماضي، عندما بدأ الوباء في البلاد، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 41.9 مليون، وتعافى أكثر من 40 مليونا، وتوفي أكثر من 500 ألف.

المصدر: نوفوستي