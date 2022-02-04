 
مباشر

الهند.. انخفاض في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أخبار العالم

الهند.. انخفاض في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbju

أفادت وزارة الصحة الهندية بحدوث تباطؤ في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، إذ انخفض عدد الحالات الجديدة اليوم الجمعة بنسبة 13٪ عن اليوم السابق.

وبدأت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في الهند منذ بداية يناير من هذا العام. وبحسب وزارة الصحة، فإن الزيادة في عدد حالات المرض ترجع إلى سلالة أوميكرون، وبلغ الحد الأقصى لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد 347.2 ألف إصابة.

وبحسب وزارة الصحة فقد تم رصد 149.3 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعافى 246.6 ألف شخص، وتوفي 1072 شخصا خلال نفس الفترة.

وانخفض عدد الحالات النشطة للمرضي خلال اليوم الماضي بنحو 100 ألف شخص.

لا تزال الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الحالات المكتشفة لكوفيد 19. وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، منذ مارس الماضي، عندما بدأ الوباء في البلاد، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 41.9 مليون، وتعافى أكثر من 40 مليونا، وتوفي أكثر من 500 ألف.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا