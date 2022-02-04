رئيس المحكمة الدستورية السابق في جنوب إفريقيا يعتذر بعد أدلائه بتصريحات مؤيدة لإسرائيل

اعتذر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا عن تصريحات أدلى بها في 2020 وانتقد فيها "السياسة الرسمية" لحكومة جنوب إفريقيا المؤيدة للفلسطينيين، ودعا حينها إلى دعم إسرائيل.

وقال الرئيس السابق للمحكمة، موغوينغ، في بيان: "بموجب القانون أنا ملزم الآن بالاعتذار من دون شروط".

ورأت اللجنة التي نظرت في طلب استئنافه القرار أن القاضي الذي تقاعد العام الماضي تورط في "أنشطة خارج إطار القضاء".

وجاء اعتذار موغوينغ، بعد عام تقريبا على صدور أمر من لجنة السلوك القضائي بضرورة اعتذاره عن إقحام نفسه في جدل سياسي عبر "انتقاد السياسة الرسمية لحكومة جنوب إفريقيا حيال اسرائيل واقتراح إدخال تغييرات" عليها.

وكان موغوينغ صرح خلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمته صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية في يونيو 2020 أن جنوب إفريقيا حرمت نفسها من "فرصة رائعة لتغيير قواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي الفلسطيني".

وتدعم حكومة جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية. وقد خفضت في 2019 مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى مكتب اتصال.

ووجدت لجنة السلوك القضائي في جنوب إفريقيا التي حققت في تعليقات القاضي على أثر شكوى، العام الماضي أن تصريحاته "مسيئة" وأمرته بالاعتذار، لكنه استأنف هذا القرار.

وكان هذا القاضي المثير للجدل واجه انتقادات شديدة أيضا عندما صلى علنا في ديسمبر 2020 ضد اللقاحات "الشيطانية" المضادة لكوفيد-19 ، مبتهلا إلى الله "تدميرها بالنار".

المصدر: أ ف ب