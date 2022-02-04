واشنطن تفرض عقوبات ضد مواطنين من بيلاروس

أعلن وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، أن واشنطن فرضت قيودا على تأشيرات الدخول للعديد من ممثلي السلطات البيلاروسية الذين، وفقا لواشنطن، متورطون في "ملاحقة المنشقين في الخارج".

وقال بلينكن في بيان اليوم الجمعة، إن "إجراءات اليوم موجهة ضد عدد من مواطني بيلاروس لمشاركتهم في أنشطة موجهة ضد المنشقين، تم تنفيذها خارج القانون".

وأضاف وزير الخارجية أن "الولايات المتحدة تدين أي نشاط من هذا القبيل، بما في ذلك محاولات الإعادة القسرية للرياضية الأولمبية البيلاروسية، كريستينا تيمانوفسكايا، إلى البلاد خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو العام الماضي".

ولم تذكر الخارجية الأمريكية أي معلومات إضافية عن الأفراد الذين فُرضت عليهم تلك القيود.

المصدر: تاس