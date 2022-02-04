واشنطن: لن نقف مكتوفي الأيدي في حال توريد روسيا للأسلحة إلى أمريكا اللاتينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال قامت روسيا بتوريد الأسلحة إلى دول أمريكا اللاتينية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الأرضية الغربية، برايان نيكولز، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "أود أن أوضح أن المحاولات لزعزعة الاستقرار في نصفنا من الكرة الأرضية أو نقل النزاع من أوكرانيا إلى نصف الكرة الأرضية الغربية مرفوضة".

وتابع قائلا: "نحن سنعمل مع شركائنا في نصف الكرة الأرضية كلها من أجل منع حدوث ذلك".

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال بشأن احتمال قيام روسيا بتوريد الأسلحة إلى دول أمريكا اللاتينية ردا على خطوات واشنطن بشأن أوكرانيا.

جدير بالذكر أن نائب وزير الخارجة الروسي سيرغي ريابكوف لم يستبعد في تصريحاته الصحفية في وقت سابق نشر روسيا للبنية التحتية العسكرية في كوبا أو فنزويلا في حال استمرار الضغط العسكري الأمريكي على روسيا.

المصدر: "تاس"