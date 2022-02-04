قائد القوات الأوكرانية: لا خطط لنا بشأن نشر عسكريين في القرم أو دونباس

أكد قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أن كييف لم تضع أي خطط لنشر عسكريين في منطقة دونباس التي تشهد أزمة مستمرة أو شبه جزيرة القرم التي عادت في 2014 إلى قوام روسيا.

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وقال زالوجني، في تصريح لقناة "1+1" الأوكرانية أدلى به الخميس: "لم يتم إصدار أي أوامر بخصوص التخطيط لعمليات دخول إلى أراضي دونيتسك ولوغانسك والقرم المحتلة مؤقتا، لم تكن هناك أي مناقشات مماثلة ولم يجر وضع أي خطط بهذا الشأن".

من جانبه، اعتبر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، في حديث للقناة نفسها، أن "القرم ليست قضية تم حسمها" بالنسبة إليه.

وتابع دانيلوف: "إنها أرض تابعة لنا، وسنفعل كل شيء ممكن من أجل عودة القرم والأراضي المحتلة لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى قوام الوطن. ونحن سنحقق ذلك بكل التأكيد".

وأكد مع ذلك أن "إعادة القرم بالطرق العسكرية" تمثل بالنسبة إلى أوكرانيا "أمرا مستحيلا في الوقت الراهن".

وتشهد أوكرانيا منذ العام 2014 أزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت بعد تغير السلطة في كييف إثر مظاهرات واسعة بدعم من الغرب ومشاركة مكثفة من قبل القوى القومية في البلاد.

المصدر: وكالات