زوكربيرغ يخسر 29 مليار دولار من ثروته خلال ساعات
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خسر مارك زوكربيرغ 29 مليار دولار من صافي ثروته الخاصة، يوم الخميس، مع تسجيل سهم شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" انخفاضا قياسيا في يوم واحد.
وانخفض سهم "ميتا" بنسبة 26% ما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية في يوم واحد.
وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي زوكربيرغ إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس."
ويملك زوكربيرغ نحو 12.8% من أسهم عملاق التكنولوجيا المعروف سابقا باسم "فيسبوك".
وبعد محو 29 مليار دولار من ثروته، احتل زوكربيرغ المركز 12 في قائمة فوربس للمليارديرات، خلف قطبي الأعمال الهنديين موكيش أمباني وجوتام أداني.
المصدر: وكالات
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