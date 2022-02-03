جنرال أمريكي: زعيم "داعش" لم يقاتل ومُنح فرصة لتسليم نفسه

أكد الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي، يوم الخميس، أن القوات الأميركية منحت زعيم تنظيم "داعش" أبو ابراهيم الهاشمي القرشي فرصة لتسليم نفسه، قبل أن يختار في نهاية المطاف تفجير نفسه.

وقال ماكنزي، الذي يترأس القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم"، إن زعيم التنظيم "قتل نفسه مع عائلته من دون قتال، في وقت كنا نحاول دعوته إلى تسليم نفسه ومنحناه فرصة للنجاة".

وأضاف: "بسبب الانفجار في الطابق الثاني، عثرت القوات الأميركية على أمير تنظيم الدولة الإسلامية ميتا على الأرض خارج المبنى"، موضحا أن "التحليل الرقمي للبصمات وفحص الحمض النووي أكدا" هوية القرشي.

وكان البنتاغون أوضح أن العملية التي جرت في شمال غرب سوريا أسفرت "عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل"، هم زوجة القرشي وولدان قتلا حين فجر الزعيم نفسه.

المصدر: "أ ف ب"