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بدء نقل القوات الإضافية الأمريكية إلى أوروبا

أخبار العالم

بدء نقل القوات الإضافية الأمريكية إلى أوروبا
AP Chris Seward
القوات الأمريكية في قاعدة "فورت براغ" تستعد للإرسال إلى أوروبا
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أفادت قناة "سي بي إس" بأن الطيران الأمريكي بدأ بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا.

وحسب معلومات القناة، فإن نحو ألفي عسكري أمريكي أقلعوا من قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية على متن طائرات "سي 17".

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وسيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.

وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.

المصدر: "نوفوستي"

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