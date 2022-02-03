الأمم المتحدة عن حظر "RT DE": يجب السماح لوسائل الإعلام بالعمل بحرية

قالت الأمم المتحدة إنه ليس لديها تعليقات على حظر برلين قناة "RT DE" الروسية الناطقة بالألمانية، لكنها أعلنت أنها تريد السماح لجميع وسائل الإعلام بالعمل بحرية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة "سبوتنيك": "لست على علم بماهية القوانين ذات الصلة، لذلك ليس لدي تعليق محدد، لكن بشكل عام، نريد من جميع الدول أن تسمح بالنشر المجاني لوسائل الإعلام".

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وكانت "الهيئة المنظمة للإعلام في ألمانيا" حظرت رسميا يوم الثلاثاء، قناة "RT DE" من البث في ألمانيا، قائلة إن القناة لم يكن لديها الإذن اللازم.

وأعلنت الشبكة إنها ستستأنف القرار في المحكمة.

ووصفت موسكو الحظر بأنه انتهاك لحرية التعبير، وأعلنت اليوم الخميس غلق مكتب "دويتشه فيله" المحلي وإنهاء اعتماد جميع موظفيها في خطوة انتقامية.

المصدر: "سبوتنيك"