هولندا تعلن أنها ستستقبل مجموعة من نساء "داعش" وأطفالهن من سوريا

أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الخميس أنها ستعيد خمس نساء من سوريا "يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية"، برفقة أطفالهن الأحد عشر.

وقال وزيرا العدل والخارجية في رسالة إلى البرلمان إن "عملية خاصة تجري في الوقت الراهن لإعادة النساء والأطفال إلى هولندا".

وأضاف وزير العدل ديلان يشيلجوز زيجيريوس، ووزير الخارجية، ووبكي هوكسترا في رسالتهما إلى المشرعين: "عقب وصولهن سيتم إلقاء القبض على النساء حتى يتسنى محاكمتهن، بينما ستنقل رعاية أطفالهن إلى مؤسسة رعاية الطفل".

وأضافت الرسالة: "تهدف الحكومة بنقلهم إلى هولندا إلى منع المشتبه بهن الخمسة من الإفلات من العقاب".

وتحركت الحكومة الهولندية لإعادة المشتبه بهم الخمسة بعد قرار محكمة في روتردام العام الماضي بشأن إمكانية إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم إذا لم تتم إعادتهن في غضون أشهر.

المصدر: "أسوشيتد برس"