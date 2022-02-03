في خطوة جوابية.. روسيا تعلن عن إجراءات صارمة ضد "دوتشيه فيليه" الألمانية

أعلنت الحكومة الروسية عن حظرها بث شبكة "دوتشيه فيليه" التلفزيونية الألمانية في أراضيها، ردا على إجراء مماثل اتخذته السلطات الألمانية بحق قناة RT DE الروسية.

وأعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس عن تبنيها الإجراءات التالية، ردا على الخطوات الألمانية "غير الودية" بحق قناة شبكة RT الجديدة الناطقة باللغة الألمانية:

إغلاق مكتب "دوتشيه فيليه" في روسيا

سحب اعتماد جميع موظفي المكتب الروسي لـ"دوتشيه فيليه"،

تعليق بث "دوتشيه فيليه" في الأراضي الروسية عبر القمر الصناعي وبالأشكال الأخرى،

شروع الجهات الروسية المختصة في عملية دراسة إمكانية إدراج "دوتشيه فيليه" على قائمة "العملاء الأجانب في وسائل الإعلام"،

الشروع في عملية تشكيل لائحة الممثلين عن الجهات الحكومية والاجتماعية الألمانية الذين لديهم ضلوع في تقييد بث RT DE أو ممارسة أي أنواع أخرى من الضغط على RT، وسيتم منعهم من دخول الأراضي الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعلن عن إجراءات الرد القادمة تدريجيا في الوقت المناسب، لافتة إلى أنه من غير المرجح نشر قائمة الشخصيات الألمانية المذكورة أعلاه علنا.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من قرار الهيئة الألمانية المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام (MABB) حظر بث RT DE عبر قمر Eutelsat والتلفاز الذكي ومنصة Odyssey وتطبيق RT الرسمي، بدعوى عدم امتلاك القناة الرخصة المطلوبة.

وتصر الهيئة الألمانية على أنها الجهة الوحيدة المخولة بترخيص بث القناة الروسية في البلاد، بينما تشير RT DE إلى أن رخصة البث التي أصدرت لها في صربيا في ديسمبر الماضي حتى عام 2029 تتيح لها البث في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بناء على قوانين التكتل السارية في مجال الإعلام.

المصدر: RT