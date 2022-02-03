موسكو: قرار ألمانيا حظر "RT DE" يدفعنا لاتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الألمانية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، أن قرار ألمانيا حول حظر بث قناة "RT DE" يدفع موسكو لاتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الألمانية.

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وقال لوكاشيفيتش في خطاب ألقاه في جلسة المجلس الدائم لهذه المنظمة في فيينا، اليوم الخميس، إن قرار هيئة الألمانية المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام لا يترك أمام روسيا خيارا "سوى اتخاذ إجراءات جوابية تجاه وسائل الإعلام الألمانية العاملة في روسيا وكذلك وسطاء الإنترنت الذين قاموا بشكل طوعي وبلا أي أساس بإزالة حسابات قناة "RT DE" من على قواعدهم".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن مسؤولية إنشاء "خطوط فاصلة" في فضاء المعلومات في أوروبا تقع بالكامل على عاتق الجانب الألماني".

وأضاف: "ندعو ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام تي. ريبيرو للاستجابة على هذا الوضع الفظيع علنا وبأسرع وقت ممكن".

المصدر: "تاس"