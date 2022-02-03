مسؤول تركي: أنقرة لن تكشف عن مواقف كييف وموسكو من الوساطة التركية

صرح مدير دائرة الاتصالات للرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن أنقرة لا تنوي نشر مواقف كييف وموسكو من الوساطة التركية في الأزمة الروسية الأوكرانية قبل التوصل إلى قرار ملموس.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ألتون قوله: "تستعد أنقرة باستخدام حوارها الوثيق المنظم مع كلا البلدين للإسهام بقسطها في استعادة الحوار والسلام بينهما إذا رغب الجانبان فيه. نقترح كل الصيغ الممكنة بما فيها الوساطة والمساعدة وتقديم مساحة لإجراء المفاوضات".

وفي حديثه حول جهود الوساطة التركية في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار ألتون إلى أن "أنقرة لا تنوي الكشف للجمهور عن المواقف التي يظهرها المحاورون بهذا الشأن قبل التوصل إلى قرار ملموس".

وأضاف: "إن موقف تركيا في هذا المجال واضح للغاية، ويفهم كلا الجانبين النوايا الطيبة لبلادنا".

المصدر: نوفوستي