سفير أمريكا السابق في تل أبيب يكشف عن انتقاد ترامب لنتنياهو

كشف السفير الأمريكي السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان أن الرئيس السابق دونالد ترامب، انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لعدم رغبته في تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وقال فريدمان في كتاب جديد بعنوان Sledgehammer: How Breaking with the Past Brought Peace to the Middle East، أنه "خلال لقاء جمع ترامب بالرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين في القدس في مايو 2017، فاجأ ترامب المستشارين بانتقاد نتنياهو، لعدم رغبته في السعي لتحقيق السلام، بينما كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يائسا للتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن التعليق "أطاح بالجميع من على مقاعدهم".

ولفت إلى أنه "على الرغم من أن الاجتماع كان خاصا ولم ينشر مضمونه، فقد تصورنا جميعا عنوانا رئيسيا في الصحف وهو أن ترامب أشاد بعباس وانتقد نتنياهو.. أسوأ ديناميكية ممكنة لشعبية الرئيس أو لآفاق عملية السلام"، معتبرا أنه "لحسن الحظ وبشكل لا يصدق لم يتم تسريب الحدث".

المصدر: "الغارديان"