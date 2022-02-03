لودريان: نحث بوتين على الحوار والتهدئة فيما يتعلق بأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، أن هناك جهودا تبذل لحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الحوار والتهدئة فيما يتعلق بأوكرانيا.

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وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني، بوغدان أوريسكو: "روسيا نشرت قوات (على الحدود مع أوكرانيا) قادرة على الاعتداء والتصعيد​​​.. إلى الآن لم تتخذ هذا القرار بعد، ولذلك نبذل جهودا لحث الرئيس بوتين على الحوار والتهدئة".

وعبر لودريان عن اعتقاده بأن الحوار حول الوضع في أوكرانيا صعب، ولكنه يجب أن يحدث.

كما أكد الوزير أن إرسال القوات الإضافية لحلف الناتو إلى رومانيا يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وأوضح: "إن إعلان فرنسا عن استعدادها للمشاركة في مهمة الناتو الجديدة في رومانيا يتماشى مع الالتزامات التي تعهدت بها. هذا جزء من سياسة التضامن وسياسة ضمان أمنهم وأمن أوروبا. لا أرى كيف يمكن لهذا أن يتدخل في المفاوضات بين الرئيس (الفرنسي) والرئيس (الروسي) بوتين".

المصدر: سبوتنيك + Lenta.ru