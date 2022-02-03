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بلجيكا تفتح تحقيقا في هجوم إلكتروني على منشآت نفطية

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بلجيكا تفتح تحقيقا في هجوم إلكتروني على منشآت نفطية
Globallookpress
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فتح الادعاء العام البلجيكي، اليوم الخميس، تحقيقا في هجوم إلكتروني واسع النطاق على منشآت نفطية في موانئ البلاد.

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وقال متحدث باسم الادعاء البلجيكي، إن المدعين العامين البلجيكيين بدأوا تحقيقا في هجوم إلكتروني واسع النطاق على منشآت نفطية في موانئ البلاد، بما في ذلك أنتويرب.

ووفقا لوسيط متخصص مقره في روتردام، فإن عددا من الدول الأوروبية مستهدفة، والقرصنة المعلوماتية تتعلق بمرافئ نفطية، ما يعطل جزئيا شحنات الطاقة.

المصدر: AFP

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