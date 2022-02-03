جمهورية دونيتسك: كييف نشرت في دونباس ما يصل لثلثي قواتها المسلحة

حذرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا من أن حكومة كييف استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة دونباس وسط مؤشرات على تحضيرها لهجوم جديد.

وقدرت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك وممثلتها في مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع، ناتاليا نيكونوروفا، ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، تعداد قوات الحكومة الأوكرانية المنتشرة حاليا في منطقة دونباس بنحو 120 ألف عسكري، وذلك وفقا لتقارير استخباراتية.

بدوره، رجح نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، في حوار مع قناة "روسيا-1" اليوم أن الرقم الحقيقي أكبر، موضحا: "الآن يجري نقل ثلاثة ألوية أوكرانية، والاستعدادات جارية لنقل لواء رابع، أي نحو 20-25 ألف عسكري، وسيبلغ التعداد الإجمالي ما يصل إلى 150 ألفا".

وأوضح المسؤول أن هذه القوات تشكل الثلثين من إجمالي تعداد قوات الجيش الأوكراني، وتم حشدها على مسافة محدودة من الجبهة طولها نحو 320 كلم، مشيرا إلى أن هذه التقديرات لا تشمل عناصر المدنيين القوميين المتعصبين الذين يصلون إلى دونباس لخوض القتال طوعا، إلى جانب القوات الحكومية.

وأبدى باسورين قناعته بأن القيادة الأوكرانية تستعد لشن هجوم عسكري جديد على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، وتتوقع تكبد قواتها خسائر ملموسة في الأرواح خلال هذه العملية.

ولفت المسؤول إلى علامات تشير إلى تحضير كييف لهجوم جديد، منها قيام وحدات المدفعية الحكومية بالاستطلاع الميداني في جبهات الدفاع الأمامية لجمهورية دونيتسك، وفحص الوحدات الطبية في منطقة النزاع.

كما نقل باسورين عن تقارير استخباراتية ذكرها أن رئيس حرس الحدود الأوكراني، سيرغي دينيكو، أصدر أمس أمرا بمنع الرجال المعرضين للخدمة العسكرية الذين يتراوح سنهم بين 18 و45 عاما من مغادرة البلاد اعتبارا من 20 فبراير.

كما صرح المسؤول بأن الحكومة الأوكرانية طلبت من البعثات الدبلوماسية الأجنبية إبلاغ رعاياها سرا بضرورة مغادرة منطقة العملية العسكرية في دونباس في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالات