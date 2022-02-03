تقرير: إيران أنشأت شبكة على وسائل التواصل لتأجيج العنف والتوتر في إسرائيل

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، بأن إيران أنشأت شبكة تواصل اجتماعي تستهدف القوميين الإسرائيليين واليهود الأرثوذكس المتطرفين، من أجل تشجيع العنف ضد عرب إسرائيل وتأجيج التوترات.

وقالت الـBBC في تقرير إن "وحدة معلومات إيرانية أدارت شبكة معقدة على فيسبوك تستهدف اليهود القوميين والمتدينين في إسرائيل، في محاولة لإذكاء الانقسام وتأجيج التوترات مع الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "حملة التدخل الأجنبي مرت عبر العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، متنكرين على أنهم مجموعة إخبارية يهودية متشددة تدعم الجماعات اليمينية المتطرفة".

وذكرت الـBBC أن "الشبكة بذلت مجهودا كبيرا لتبدو حقيقية، وأنشأت صفحة لمخبر وهمي للأرثوذكس المتطرفين في إسرائيل، وفي حالة أخرى سرقت هوية رجل روسي من اليهود الأرثوذكس توفي قبل أربع سنوات".

BBC

وحسب منظمة مراقبة المعلومات المضللة الإسرائيلية FakeReporter، التي كشفت عن أن الشبكة تدار من إيران، فإن "هدف الشبكة تأجيج الحرب الدينية من خلال تضخيم الخوف والكراهية والفوضى"

وفقا للتقرير، قدمت جماعة "Aduk" أو "المتدينة تماما" نفسها على أنها "اتحاد ديني افتراضي للجمهور المتدين"، وقامت بتوزيع المقالات والمنشورات التي تدعم السياسيين الإسرائيليين من اليمين المتطرف، وتشجع الاحتجاجات وتغذي المشاعر المناهضة للحكومة والعرب.

وقال الرئيس التنفيذي لـFakeReporter ، أشيا شاتز : "نرى هذه الشبكة تتصاعد في أعقاب أحداث مايو، عندما كانت إسرائيل في واحدة من أضعف النقاط في تاريخها في العلاقات بين المواطنين اليهود والعرب".

وأعلن "فيسبوك" و"تويتر" أنهما ألغيا صفحات المجموعة والملفات الشخصية المرتبطة بها بعد أن اتصلت بهما FakeReporter.

وقال "فيسبوك" إن الشبكة كانت جزءا من محاولات إحياء "عملية نفوذ إيراني صغيرة" سابقة أوقفتها الشركة في مارس الماضي.

المصدر: BBC + "تايمز أوف إسرائيل"