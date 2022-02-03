بيسكوف: القرار الألماني حول حظر بث قناة "RT DE" يخالف مبادئ حرية التعبير
Sputnik
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأسف لقرار ألمانيا حظر بث قناة "RT DE" الروسية الناطقة بالألمانية، في أراضيها.
وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الخميس: "إن الوضع واضح بالكامل، حتى أنني أقول إن وسيلة الإعلام الروسية ممنوعة من البث في ألمانيا. هذا ليس سوى اعتداء على حرية التعبير. لا يسعنا إلا أن نأسف في هذا الصدد".
ورفض في الوقت ذاته كشف الإجراءات الجوابية التي تنوي روسيا اتخاذها ردا على هذا القرار.
وأوضح: "ستعلن وزارة الخارجية الروسية عنها. لا يجب القفز إلى الأمام".
المصدر: تاس
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