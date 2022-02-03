وزير الدفاع الأوكراني: كييف تعلن استعدادها لإجراء محادثات بشأن دونباس في اسطنبول

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن كييف مستعدة لمفاوضات مجموعة الاتصال الثلاثية بشأن دونباس في اسطنبول ، وكذلك في أي مكان آخر، لكن هذا يتطلب موافقة الجانب الآخر.

وبحسب ريزنيكوف، طرح الرئيس التركي مثل هذا الاقتراح علنا وعُقدت مشاورات مع كييف حول نقل منصة التفاوض إلى اسطنبول، مضيفا: "أجبنا بالإيجاب: نعم، نتفق إذا كان هذا الموقع في اسطنبول. الجانب الأوكراني جاهز للمفاوضات في اسطنبول، وكذلك في جنيف وفيينا وفي أي مكان لا يوجد فيه تحيز".

وأضاف ريزنيكوف في إفادة صحفية: "سنكون مستعدين، لكن الجانب الآخر يحتاج أيضا إلى الموافقة (القبول)".

وفي وقت سابق قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الجانب التركي يعتزم تنظيم مفاوضات حول اتفاقيات مينسك في اسطنبول بمشاركة "نفس اللاعبين كما في السابق: روسيا وأوكرانيا وممثلون عن دونباس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: نوفوستي