بسبب علاقة غرامية مع زميلته.. استقالة جيف زوكر من رئاسة شبكة "CNN" (صور)

أعلن جيف زوكر رئيس شبكة "CNN" عن استقالته من منصبه بسبب علاقة غرامية مع زميلته مسؤولة التسويق في الشبكة، معترفا أنه أخطأ لعدم الكشف عن هذه العلاقة في حينها.

وقال زوكر في رسالة للموظفين: "كجزء من التحقيق في فترة كريس كومو، سئلت عن علاقة بالتراضي مع أقرب زميلاتي، إنسانة عملت معها لأكثر من 20 عاما. أقر بأن العلاقة معها تطورت في السنوات الأخيرة، لقد طلب مني الإفصاح عنها عندما بدأت ولم أفعل. كنت مخطئا ونتيجة لذلك أنا أستقيل اليوم".

ولم يذكر زوكر اسم الزميلة في رسالته للموظفين، لكن العلاقة كانت مع أليسون غولوست، كبيرة مسؤولي التسويق في "CNN"، وستبقى غولوست في عملها.

وقالت غولست في رسالة للموظفين: "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان منذ أكثر من 20 عاما. مؤخرا، تغيرت علاقتنا أثناء جائحة كورونا. يؤسفني أننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب". وأضافت: "أنا فخورة للغاية بوقتي في CNN، وأتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم".

Jeff Zucker just announced his resignation to a stunned CNN. pic.twitter.com/sWXYNBO20d — Brian Stelter (@brianstelter) February 2, 2022

من جانبه، قال جيسون كيلار، الرئيس التنفيذي لشركة "WarnerMedia"، الشركة الأم لشبكة "CNN"، في رسالة للموظفين عقب رسالة جيف زوكر: "لقد قبلت استقالة جيف زوكر من منصب رئيس مجلس إدارة WarnerMedia News and Sports، ورئيس CNN Worldwide. نشكر جيف على مساهماته خلال السنوات التسع الماضية". وأضاف كيلار: "سنعلن عن خطة قيادة مؤقتة قريبًا".

وفي رسالة لاحقة، قال كيلار إن "ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين سيقودون CNN حتى اكتمال الاندماج مع Discovery وهم: مايكل باس، وإيمي إنتيليس، وكين جاوتز".

وتولى زوكر رئاسة "CNN" في عام 2013، بعدما كان رئيسا لشبكة "NBC"، في وقت قال فيه مراقبو صناعة المهنة إن "CNN" كانت تواجه أزمة هوية. وعمل زوكر على تجديد البرامج والمحتوى، والبحث عن المواهب المهنية، واكتسب ثقة واحترام الموظفين في جميع أنحاء الشبكة.

ويعد زوكر أحد المديرين التنفيذيين الأكثر نفوذا وتأثيرا في صناعة الإعلام. وتأتي استقالته المفاجئة بينما شركة "WarnerMedia" في طور الاندماج مع "Discovery"، وتأتي أيضا في الوقت الذي تخطط فيه "CNN" لإطلاق خدمة بث "CNN بلس"، في الربيع المقبل.

المصدر: CNN