استدعاء سفير أوكرانيا بمينسك للاحتجاج على اختراق طائرة بدون طيار للمجال الجوي البيلاروسي

استدعت وزارة الخارجية البيلاروسية سفير أوكرانيا لديها احتجاجا على اختراق طائرة أوكرانية بدون طيار للأراضي البيلاروسية آواخر شهر يناير الماضي، بحسب المكتب الصحفي للوزارة.

وجاء في بيان الوزارة: "في 3 فبراير 2022، تم استدعاء السفير الأوكراني لدى جمهورية بيلاروس، إيغور كيزيم، إلى وزارة الخارجية، احتجاجا على اختراق الطائرة المسيرة الأوكرانية لأجواء بيلاروس".

إقرأ المزيد

ولفت البيان إلى أن "الطائرة بدون طيار الأوكرانية المذكورة، عبرت في 24 يناير 2022 بشكل غير قانوني حدود دولة بيلاروس، وتم اكتشافها في المجال الجوي لبلدنا، ثم أجبرها متخصصون في القوات المسلحة على الهبوط".

وتابع البيان: "بناء على تحليل بيانات المعدات الموجودة في الطائرة، تم التأكد من إطلاقها من أراضي أوكرانيا من أجل القيام بأنشطة استطلاعية غير قانونية فوق أرض التدريب العسكري في بريستسكي".

المصدر: نوفوستي