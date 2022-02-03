أردوغان يأمل بزيارة بوتين إلى تركيا بعد رحلة الرئيس الروسي إلى الصين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه يأمل بأن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى تركيا بعد رحلته المخططة إلى الصين.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي حول موعد محتمل لزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا قال أردوغان في مؤتمر صحفي عشية توجهه إلى كييف: "سيتم اليوم لقائي مع السيد (الرئيس الأوكراني) زيلينسكي. وأخبرنا السيد بوتين بأنه سيزور تركيا بعد رحلته إلى الصين. إنه ليس أمرا صحيحا أننا نراقب التطورات السلبية بين روسيا وأوكرانيا. آمل بأن نتغلب بنجاح على هذه الفترة المضطربة بين البلدين".

ولم يقدم أردوغان أي تفاصيل أخرى حول الموعد المحتمل لزيارة بوتين إلى تركيا.

وأشار أيضا إلى أن أنقرة "تتابع بانتباه الوضع المتوتر في المنطقة"، وتدعو كل الأطراف للحوار. وأضاف: "نعلن دائما أننا ندعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. وندعو الجميع للحوار من أجل إحلال السلام في المنطقة. وأشير مرة أخرى إلى استعدادنا للإسهام بقسطنا في إحلال أجواء السلام والثقة في منطقتنا".

المصدر: تاس