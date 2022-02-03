"جمهورية دونيتسك الشعبية": لم نتلق أي مقترحات رسمية من تركيا لعقد اجتماعات حول دونباس

قالت وزيرة خارجية جمهورية "دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد، ناتاليا نيكونوروفا، إن الجمهورية لم تتلق مقترحات رسمية من تركيا لعقد اجتماعات مجموعة الاتصال حول دونباس في اسطنبول.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس: " الجمهورية لم تتلق أي مقترحات رسمية من تركيا لعقد اجتماعات مجموعة الاتصال حول دونباس في اسطنبول".

وتابعت الوزيرة قائلة: "من السابق لأوانه الحديث عن إمكانية عقد اجتماعات لمجموعة الاتصال في اسطنبول. علاوة على ذلك، كنا راضين جدا عن (اتفاقيات) مينسك".

ولفتت نيكونوروفا إلى أنه بالنسبة للمفاوضات، من الضروري ضمان سلامة الوفود: "إنه من أجل إجراء مفاوضات بشأن دونباس في تركيا يجب ضمان مسألة أمن ممثلي دونيتسك ولوغانسك" (جمهوريتان بجنوب شرق أوكرانيا أعلنتا من طرف واحد استقلالهما).

من جهة أخرى أوضحت نيكونوروفا: "حتى الآن، لا يزال هناك سؤالان أساسيان بالنسبة لنا بدون حل: مسألة أمن مندوبينا والقدرة على استخدام وثائق الجمهوريات في جميع الإجراءات الشكلية. حتى الآن، لم نتلق إجابات على هذه الأسئلة".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع روسيا الاتحادية وأوكرانيا في صيغة "مينسك"، وأنقرة مستعدة لتقديم الدعم.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الجانب التركي يعتزم تنظيم مفاوضات حول اتفاقيات مينسك في اسطنبول بمشاركة "نفس اللاعبين كما في السابق: روسيا وأوكرانيا وممثلون عن دونباس (الجمهوريتين) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

في سياق متصل رجحت وسائل إعلام تركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا في النصف الثاني من فبراير القادم.

وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا ممكنة بعد زيارته للصين لافتتاح أولمبياد بكين.





المصدر: نوفوستي