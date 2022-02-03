بعد عامين على توقفها.. تسيير أول رحلة طيران مباشرة من اسطنبول إلى يريفان

نظمت، ليل أمس، أول رحلة طيران مباشرة من مدينة اسطنبول التركية إلى العاصمة الأرمنية يريفان، في إطار جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.

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وأقلعت طائرة تابعة لشركة "بيغاسوس" للطيران، من مطار صبيحة غوكشن باسطنبول ووصلت بعد نحو ساعتين إلى مطار زفارتنوتس في يريفان، بحسب وكالة "الأناضول"

وشارك 99 مسافرا في الرحلة التي جرت بعد ساعات من وصول طائرة تابعة لشركة "فلاي ون" الأرمنية إلى مطار اسطنبول الدولي قادمة من يريفان على متنها 64 مسافرا.

وفي يناير الماضي، اتفقت تركيا وأرمينيا على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة، عقب أول لقاء بين الممثلين الخاصين، التركي سردار قليج، والأرمني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو.​​​​​​​

هذا، وتوقفت الرحلات بين البلدين بعد إعلان شركة أطلس غلوبال التركية للطيران المنخفض التكلفة، والتي كانت تسير العديد من الرحلات أسبوعيا إلى يريفان، إفلاسها في فبراير 2020.

المصدر: "الأناصول"