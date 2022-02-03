تصنيف لـ"أسوأ" شركات طيران للرحلات قصيرة

صُنفت شركة الطيران "رايان إير" الإيرلندية، بأنها شركة الطيران الأسوأ للرحلات القصيرة، حيث قال 75 بالمائة من الزبائن إنهم سيتجنبون استخدامها.

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ووجدت "Which?" البريطانية، التي تسلط الضوء على المنتجات أو الخدمات الرديئة، أن ثلاثة أرباع المسافرين، سيتجنبون الطيران مع "رايان إير".

وبحسب استطلاع للرأي، فإن 47 بالمئة فقط من الركاب قالوا إنهم راضون عن الخدمة التي تقدمها شركة الطيران.

وحصلت الشركة على نجمة واحدة فقط من أصل خمس نجوم لراحة المقاعد، في حين أنها حصلت على أربعة نجوم بالنسبة لنظافة المقصورة ومدى جودة الطعام والشراب.

وقال أحد الزبائن في تعليقه على الخدمة التي تقدمها الشركة: "إن شركة الطيران "رايان إير" من أغرب شركات الطيران التي يمكن التعامل معها".

من جهته، قال محرر السفر، روري بولاند: "إن خدمة العملاء الرهيبة في "رايان إير"، جعلت منها من أسوأ الشركات في استطلاعاتنا لسنوات عديدة".

المصدر: THE MIRROR