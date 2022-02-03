اليابان تسجل حالات قياسية لإساءة معاملة الأطفال في عام 2021

أظهر تقرير للشرطة اليابانبة، اليوم الخميس، أنه تم التحقيق في 2170 حالة من حالات إساءة معاملة الأطفال في اليابان العام الماضي.

وقالت الشرطة إن عدد حالات إساءة معاملة الأطفال في اليابان ارتفع عن العام الماضي بنسبة 1.7 في المئة، حيث واصلت جائحة "كورونا" الحد من فرص تدخل العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.

وقالت الشرطة، في تقريرها، إن عدد القاصرين الذين أحيلوا إلى مراكز رعاية الأطفال في جميع أنحاء البلاد بسبب الاشتباه في تعرضهم لسوء المعاملة، وصل إلى مستوى قياسي بلغ 108050، بزيادة 1.0 في المئة عن العام السابق وتجاوز 100 ألف للعام الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير، عانى 80299 قاصرا من الإساءة اللفظية أو العاطفية، و19185 من الإيذاء الجسدي، و8270 من الإهمال، و296 من الاعتداء الجنسي.

وأضاف التقرير: "إن عدد الجرائم المسجلة في اليابان العام الماضي انخفض للعام السابع على التوالي إلى مستوى قياسي منخفض في فترة ما بعد الحرب، بلغ إجماليه 568148".

وانخفضت الجرائم الخطيرة بما في ذلك القتل والسرقة 1.3 بالمئة إلى 8823. ومن بين هذه الجرائم ، زادت جرائم الخطف بنسبة 15.4 بالمئة لتصل إلى 389، بينما انخفضت نسبة التعدي على ممتلكات الغير.

المصدر: كيودو