الأرجنتين.. ارتفاع عدد الوفيات جراء تناول "الكوكايين" المغشوش إلى 20 شخصا

أعلنت السلطات الأرجنتينية، ارتفاع عدد وفيات حادثة تعاطي الكوكايين المغشوش، إلى 20 شخصا، بعدما أفادت المعلومات بأن 7 أشخاص لقوا حتفهم أمس.

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وقالت السلطات إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأدخل 74 آخرون إلى المستشفى في إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية، بعد تناول "الكوكايين" المخلوط بمادة سامة.

وأوضح المسؤولون أنهم يعملون بسرعة لتحديد نوع الكوكايين الذي تم خلطه، محذرين أولئك الذين اشتروا هذه المادة خلال الـ 24 ساعة الماضية للتخلص منها.

وقال سيرجيو بيرني، رئيس جهاز الأمن في مقاطعة بوينس أيرس، لقناة تلفزيونية، إن السلطات تحاول تحديد مكان المادة السامة "لإزالتها من التداول".

وألقي القبض على حوالي 10 أشخاص بعد أن داهمت الشرطة منزلا في حي Tres de Febrero الفقير حيث تعتقد أنه تم بيع الكوكايين المغشوش هناك.

وأفيد أمس بوفاة سبعة أشخاص، وأدخل 12 آخرون إلى مستشفيات مختلفة في بوينس آيرس، إثر تعاطيهم هذا النوع من الكوكايين.

المصدر:AFP