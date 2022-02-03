الولايات المتحدة تطلب من بوليفيا تسليم مديرها السابق لدائرة المخدرات

أفاد وزير الخارجية البوليفي، روخيليو مايتا، بأن الولايات المتحدة وجهت طلبا إلى بوليفيا لتسليمها المدير السابق لدائرة مكافحة المخدرات البوليفية المتهم في نيويورك بتوريد المخدرات.

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وقال مايتا في مؤتمر صحفي تم بثه على صفحة وزارته في "فيسبوك": "وصلنا طلب من الولايات المتحدة حول الاحتجاز السابق للمواطن، ماكسيميليانو دافيلا بيريز، لتسليمه إلى الولايات المتحدة".

دافيلا بيريز محتجز حاليا في بوليفيا بتهمة الإثراء غير المشروع والصلات مع تجار المخدرات. وفي عام 2020 وجهت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك لهذا المواطن البوليفي تهمة بالتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وكذلك استخدام وحيازة أسلحة لتنظيم تهريب المخدرات.

المصدر: تاس