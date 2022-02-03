الكرملين يعلق على نشر قوات أمريكية في أوروبا

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن نشر القوات الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا، وأضاف أن ذلك يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التطورات.

وأضاف بيسكوف في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "الولايات المتحدة تواصل بالفعل تصعيد التوتر في أوروبا.. نقل القوات الأمريكية إلى أوروبا هو دليل على أنه لدينا سبب واضح للقلق".

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء ، عزمها نقل حوالي ألف جندي أمريكي قريبا من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى ما مجموعه 2000 جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا.

وأصبحت العلاقات بين روسيا والغرب أكثر توترا في الأشهر الأخيرة. وتزعم دول غربية أن موسكو تستعد لـ "غزو" أوكرانيا، وعلى هذه الخلفية تسعى الدول الغربية لتعزيز وجودها في أوروبا الشرقية وتهدد بفرض عقوبات ضد روسيا.

بدورها رفضت موسكو مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضيرات لهجوم عسكري على أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

وقالت موسكو إن المزاعم الغربية حول "العدوان"، وتصعيد الوضع في أوكرانيا، هدفه نشر أكبر قدر ممكن من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي