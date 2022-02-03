بوتين: محاولات بعض الدول لتسييس الرياضة تتناقض مع روح الميثاق الأولمبي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محاولات بعض الدول لتسييس الرياضة "أمر خاطئ" وتتناقض مع روح الميثاق الأولمبي، وذلك عشية زيارته للصين التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفي مقال كتبه الرئيس بوتين لوكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، وصف أولمبياد بكين الشتوي بأنه "حدث ذو أهمية عالمية".

وأضاف: "للأسف، تتزايد في الفترة الأخيرة محاولات بعض الدول تسييس قضايا الرياضة تلبية لطموحاتها وهذا أمر خاطئ ويتناقض مع روح ومبادئ الميثاق الأولمبي".

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وأشاد بوتين بالجهود التي بذلتها الصين لتنظيم أولبياد بكين والألعاب البارالمبية الشتوية، معربا عن ثقته بأن هذا الحدث الرياضي سيجرى "على أعلى مستوى".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول أعلنت مقاطعتها أولمبياد بكين الشتوي هذا العام، وقررت عدم إرسال وفود رسمية عنها لحضور فعاليات الافتتاح.

المصدر: RT