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كونتي ينتقد تصنيف أوروبا للطاقة النووية والغاز بين مصادر الطاقة المستدامة

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كونتي ينتقد تصنيف أوروبا للطاقة النووية والغاز بين مصادر الطاقة المستدامة
Gettyimages.ru
الرئيس السياسي لحركة "خمس نجوم" رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي
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انتقد الرئيس السياسي لحركة "خمس نجوم" رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي تصنيف أوروبا للطاقة النووية والغاز الطبيعي بين مصادر الطاقة المستدامة.

ووصف تبني مفوضية الاتحاد الأوروبي الأربعاء مقترح تصنيف الطاقة النووية والغاز الطبيعي ضمن مصادر الطاقة المستدامة التي يتعين الاستثمار فيها، بأنها "خطوة إلى الوراء تتجاهل انتقادات الخبراء".

وشدد كونتي في تغريدة على "تويتر" على أن "حركة خمس نجوم" ستناهض هذا التوجه في كل المحافل.

وقال إن "رديف المستقبل هو مصادر الطاقة المتجددة وتوفير استهلاك الطاقة وحماية البيئة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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