مصادر أطلسية: نراقب السفن الروسية بشكل دوري في مياه المتوسط

أفادت مصادر في الناتو بأن قوات الحلف تراقب بشكل روتيني سفن البحرية الروسية التي تقترب من مياه الدول الأعضاء في البحر المتوسط.

وجاء هذا التصريح بعد نشر صور أقمار صناعية لسفن بحرية روسية تبحر جنوب شرق صقلية باتجاه اليونان تتبعها الفرقاطة النرويجية "HNoMS Fridtjof Nansen" التي تمثل الوحدة البحرية المتقدمة لقوة مهام قيادة حاملة الطائرات الأمريكية ترومان.

وأكدت المصادر أن السفن المشاركة في مناورات "نبتون سترايك 2022" تواصل أنشطتها الدورية في البحر المتوسط​​، مشيرة إلى أن هذا يوضح "قدرة الناتو على دمج القدرات البحرية المتطورة لمجموعة ضاربة لحاملة الطائرات لضمان الاستعداد التشغيلي العالي والدفاع عن جميع الحلفاء.. إنها المرة الأولى منذ الحرب الباردة التي تخضع فيها مجموعة قتالية كاملة لقيادة الناتو من حاملة طائرات أمريكية".

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد أشارت قبل يومين إلى أن مرور مجموعة بحرية روسية للمياه الدولية في قناة صقلية لا ينتهك السيادة.

وأكدت في بيان أن حلف شمال الأطلسي يتابع المجموعة البحرية الروسية منذ مغادرتها منتصف يناير من مينائي سيفيرومورسك (الأسطول الشمالي) وبالتيغسك (أسطول البلطيق).

وأفادت بأنه لم يبدر أي سلوك أو إرادة تصعيدية من قبل قوات الناتو أو من التشكيل البحري الروسي.

المصدر: وكالة "أكي" الإيطالية