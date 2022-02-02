هزة أرضية بقوة 5.1 درجة قبالة غرب قبرص على بعد 400 كم من دمياط المصرية (صورة)
أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل غرب جزيرة قبرص، على بعد 400 كم من دمياط المصرية.
وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" أن الهزة وقعت عند الساعة 00:03 بتوقيت وسط أوروبا، وعلى عمق 13.20 كم.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2022
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 29.65 km.Paphos (), 136.46 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 03.02.2022, 00:03:49 TSİ
Enlem : 34.9520 N
Boylam : 31.9680 E
Derinlik : 13.20 km
Detay : https://t.co/RO3Ft3RzAm@afadbaskanlik@trthaber@anadoluajansi
من جانبه، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن هزة أرضية ضربت غرب جزيرة قبرص على بعد 400 كم شمال دمياط.
وأضاف أن الهزة لم تسفر عن وقوع أي خسائر.
المصدر: RT
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