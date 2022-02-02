مقاتلات بريطانية ونرويجية ترافق طائرتي "تو-142" روسيتين فوق الأطلسي

أعلن أسطول الشمال الروسي أن مقاتلات بريطانية ونرويجية رافقت طائرتي "تو-142" روسيتين مضادتين للغواصات أثناء مناورات للأسطول الروسي في شمال شرقي المحيط الأطلسي.

وقال المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي يوم الأربعاء، إنه "وفقا لخطة التدريبات نفذت طائرتان مضادتان للغواصات من نوع "تو-142" تابعتان لأسطول الشمال تحليقا ناجحا في منطقة محددة لهما شمال شرقي المحيط الأطلسي".

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وأشار إلى أن الطائرتين شاركتا في التدريبات للبحث عن الغواصات وأنه "في مختلف مراحل التحليق كانت مقاتلات القوات الجوية النرويجية والبريطانية ترافقهما".

وفي وقت سابق أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية عن مرافقة مقاتلاتها أربع قاذفات استراتيجية روسية "تو-95" قرب بريطانيا.

المصدر: تاس