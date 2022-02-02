"الدوما": إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا هدفه صرف النظر عن قضايا الأمن العالمي

اعتبر رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن قرار واشنطن إرسال المزيد من قواتها إلى أوروبا "استعراض عضلات عسكري" لصرف النظر عن قضايا الأمن العالمي.

وكتب على "تيليغرام": "دعونا نترك الأسئلة للخبراء العسكريين حول كيفية وقوع مثل هذا العدد من الجنود تحت عبارة - تمخض الجبل فولد فأرا".

وأضاف: "من وجهة نظر سياسية، من الواضح أن هذا تطبيق لإظهار العضلات العسكرية".

وأشار سلوتسكي إلى أن "مثل هذه التصريحات تأتي على خلفية مفاوضات الضمانات الأمنية من أجل تحويل التركيز من قضايا الأمن العالمي إلى التهديد الروسي المزعوم".

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا، كما أوضح "البنتاغون"، أنه سيتم إرسال حوالي 1000 جندي إلى رومانيا من ألمانيا، وسيتم نقل حوالي 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.





المصدر: "نوفوستي"