الدفاع التركية: مقتل جندي بهجوم لحزب العمال الكردستاني بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا
YouTube / الأناضول
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء أن أحد جنودها قتل بقصف شنه حزب العمل الكردستاني في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.
وجاء في بيان للوزارة أن موقعا للجيش في منطقة جزرة الحدودية تعرض للقصف بقذائف هاون على يد مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور، ما أسفر عن مقتل أحد العسكريين الأتراك.
المصدر: RT + وكالات
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