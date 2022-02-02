رئيس شبكة "سي إن إن" الأمريكية يعلن استقالته بسبب علاقة مع زميلته في المؤسسة

أعلن رئيس شبكة "سي إن إن" الأمريكية جيف زوكر استقالته من منصبه على خلفية علاقة غرامية مع زميلته في المؤسسة.

وقال زوكر البالغ 56 عاما في رسالة لموظفي الشبكة: "بالتأكيد أتمنى لو أن فترة عملي هنا انتهت بطريقة مختلفة... لكنها كانت فترة مدهشة وأحببت كل دقيقة".

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ومنذ ترؤسه الشبكة التلفزيونية في 2013، كان زوكر أحد أكثر المدراء التنفيذيين نفوذا في قطاع الإعلام في الولايات المتحدة وهدفا متكررا لهجمات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال في رسالته إنه في إطار تحقيق يتعلق بأحد مذيعي سي إن إن "سئلت بشأن علاقة بالتراضي مع أقرب زملائي، شخص عملت معه لأكثر من 20 عاما".

وأضاف: "أقر بأن العلاقة تطورت في السنوات الأخيرة".

وتابع "كان علي أن أكشف عنها عندما بدأت لكنني لم أفعل ذلك.. لقد أخطأت".

وأوضحت "سي إن إن" أن الزميلة هي مسؤولة التسويق أليسون غولست التي قالت إنها باقية في عملها.

وقالت غولست في بيان نشرته "سي إن إن": "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان لأكثر من 20 عاما".

وتابعت: "مؤخرا تغيرت علاقتنا خلال كوفيد... آسفة لأننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب".

وأكدت أنها فخورة جدا بالوقت الذي أمضته في "سي إن إن"، مشيرة إلى أنها تتطلع لمواصلة عملها.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن زوكر وغولست مطلقان.









المصدر: "أ ف ب"