"داون ديتكتور": بلاغات عن عطل في تطبيق "واتس أب"

قال موقع "داون ديتكتور" إنه وردت إليه بلاغات عن أعطال في تطبيق "واتس أب" للمراسلة.

وأفاد الموقع بأن 43% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، 19% على الموقع، و38% منهم يواجهون مشاكل في إمكانية إرسال الرسائل.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 12:25 PM EST. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown — Downdetector (@downdetector) February 2, 2022

المصدر: RT