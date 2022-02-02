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"داون ديتكتور": بلاغات عن عطل في تطبيق "واتس أب"

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Globallookpress
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قال موقع "داون ديتكتور" إنه وردت إليه بلاغات عن أعطال في تطبيق "واتس أب" للمراسلة.

وأفاد الموقع بأن 43% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، 19% على الموقع، و38% منهم يواجهون مشاكل في إمكانية إرسال الرسائل.

المصدر: RT

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