الأمم المتحدة ترجح عقد لقاء بين بوتين وغوتيريش على هامش أولمبياد بكين

رجح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقاء الأخير مع عدد من قادة العالم على هامش حفل افتتاح أولمبياد بكين، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فرحان حق: "من المرجح لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة الوضع حول أوكرانيا" على هامش الأولمبياد.

وأضاف: "الغرض من الرحلة إلى بكين هو حضور الألعاب الأولمبية، لكن الأمين العام يتوقع لقاء بعض القادة أثناء وجوده هناك".

وتابع: "أثناء الزيارة، سنحاول تقديم بعض التفاصيل عن الاجتماعات على هامش هذا الحدث".

المصدر: "تاس"