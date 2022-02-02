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الأمم المتحدة ترجح عقد لقاء بين بوتين وغوتيريش على هامش أولمبياد بكين

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الأمم المتحدة ترجح عقد لقاء بين بوتين وغوتيريش على هامش أولمبياد بكين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - أرشيف
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رجح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقاء الأخير مع عدد من قادة العالم على هامش حفل افتتاح أولمبياد بكين، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال فرحان حق: "من المرجح لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشة الوضع حول أوكرانيا" على هامش الأولمبياد.

وأضاف: "الغرض من الرحلة إلى بكين هو حضور الألعاب الأولمبية، لكن الأمين العام يتوقع لقاء بعض القادة أثناء وجوده هناك".

وتابع: "أثناء الزيارة، سنحاول تقديم بعض التفاصيل عن الاجتماعات على هامش هذا الحدث".

المصدر: "تاس"

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