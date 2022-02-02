أرمينيا وتركيا تستعدان لاستئناف أولى الرحلات الجوية بعد عامين على توقفها

من المقرر أن تستأنف تركيا وأرمينيا أولى الرحلات الجوية بعد عامين على توقفها، ضمن مساع حذرة لتطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين.

ولا ترتبط أرمينيا وتركيا بعلاقات دبلوماسية، وبينهما حدود برية مغلقة وتاريخ طويل من العداء تعود جذوره للمذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.

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إلا أنه في ديسمبر، عين البلدان موفدين خاصين لتطبيع العلاقات، برعاية روسية.

والتقى الموفدان في موسكو الشهر الماضي وأجريا ما وصفاه بـ"محادثات بناءة".

ويتوقع أن تهبط أول رحلة لشركة "فلاي وان" المولدافية للطيران المنخفض التكلفة، والتي لديها فرع في أرمينيا، مساء الأربعاء في مطار اسطنبول قادمة من يريفان.

ويتوقع أن تقلع طائرة أخرى لشركة "بيغاسوس" التركية من مطار صبيحة غوكتشن في اسطنبول في ساعة متأخرة الأربعاء باتجاه العاصمة الأرمينية.

وقالت متحدثة باسم "بيغاسوس" إن شركة الطيران المنخفض التكلفة ستسيّر ثلاث رحلات من وإلى يريفان أسبوعيا.

وقال مدير "فلاي وان" في أرمينيا، آرام أنانيان لوكالة "فرانس برس" إن الشركة ستسيّر رحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين يريفان واسطنبول.

وصف محللون استئناف الرحلات بالخطوة الإيجابية ولكن الحذرة في طريق صعب نحو تطبيع العلاقات المتوترة بين الجانبين.

وقال توماس دي وال من معهد كارنيغي أوروبا للأبحاث لوكالة فرانس برس "إنها بالطبع أخبار جيدة لكنها أيضا استعادة لوضع سابق".

أضاف أن "مشاركة بيغاسوس، شركة الطيران التركية بدلا من رحلات تشارتر كما في السابق، خطوة إيجابية لكن لا تنطوي على تغيير كبير".

وتابع "رغم أني أرحب بذلك كثيرا، أتردد في إيلائه الكثير من الأهمية السياسية".

توقفت الرحلات بين العاصمتين بعد إعلان شركة أطلس غلوبال التركية للطيران المنخفضة التكلفة، والتي كانت تسير العديد من الرحلات أسبوعيا، إفلاسها في فبراير 2020.

والحدود البرية مغلقة بين تركيا وأرمينيا منذ 1993 ما يرغم الشاحنات على السفر عبر جورجيا أو إيران.







المصدر: "أ ف ب"