نائب جديد عن حزب المحافظين يطالب جونسون بالاستقالة

طالب غاري ستريتر النائب عن حزب المحافظين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاستقالة، على خلفية الحفلات التي نظمها خلال فترة الإغلاق لاحتواء كوفيد-19.

والوزير السابق غاري ستريتر، هو النائب الثالث الذي أعلن اليوم الأربعاء، أنه قدم خطابا بسحب الثقة من جونسون، بعد رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم توبياس إلوود وأنتوني مانجنال.

وقال ستريتر إنه بعد النظر في التقرير المؤقت الذي قدم في القضية، تبين أن جونسون لم يستطع "التوفيق بين ألم وتضحيات الغالبية العظمى من الجمهور البريطاني أثناء الإغلاق وبين مواقف وأنشطة أولئك العاملين في داونينغ ستريت".

هذا وتتواصل الحملة للإطاحة بجونسون ودفعِه للاستقالة بعد نشر نتائج تحقيق أولي عن انتهاكه إجراءات الحجر المفروضة من قبل الحكومة البريطانية خلال الجائحة.

فيما أعرب جونسون عن أسفه للبرلمان، متعهّدا تغيير طريقة إدارته للعمل في داونينغ ستريت، و"إصلاح الأمور".

المصدر: "الإندبندنت"