"البنتاغون" يؤكد صحة ما سرّبه أحد الصحفيين عن فحوى الرد الأمريكي على مقترحات موسكو الأمنية

أكد المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي صحة ما سرّبه أحد الصحفيين عن فحوى الرد الأمريكي السري لموسكو، حول الضمانات الأمنية التي اقترحتها روسيا على واشنطن والناتو.

وقال إن "المقترحات التي قدمتها الولايات المتحدة تم تسريبها إلى جهة إعلامية أوروبية".

وأضاف: "لم ننشر هذه الوثيقة، لكنها نشرت الآن، وهذا يؤكد للعالم أجمع ما نقوله دائما.. ليس هناك تناقضات بين تصريحاتنا العامة ومناقشاتنا الخاصة".

يذكر أن صحيفة "البايس" الإسبانية نشرت نسخة "مسربة" من الرد الأمريكي على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية في أوروبا.

المصدر: "تاس"