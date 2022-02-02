إيران.. إلقاء القبض على عضو بارز في الجناح العسكري لجماعة "تندر"

أعلن مسؤول أمني إيراني مساء الأربعاء عن إلقاء القبض على عضو بارز في الفرع العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية.

وأضاف المصدر الأمني أن هذا الشخص يعرف باسم "ماسماتوس" ويعتبر الرجل الثاني في الفرع العسكري لهذه الجماعة التي لعبت دورا رئيسيا في اغتيال العالم النووي الايراني مسعود علي محمدي عام 2010.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جماعة "تندر" قامت بإول عملياتها الإرهابية في مدينة شيراز وسط إيران عام 2008، حيث استهدفت موكبا للعزاء ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح نحو 200 آخرين.

كما قامت بعدها بتفجير عبوة ناسفة أمام مدفن آية الله الخميني بطهران.

وأشارت أيضا إلى أن قوات الأمن تمكنت من إحباط عدة محاولات إرهابية لهذه الجماعة حيث ألقت القبض على عدد من عناصرها في فندق بطهران كانوا يحاولون صنع قنبلة لاستخدامها في أحد أحياء العاصمة.

وأوضحت أيضا أن تلك الجماعة متورطة في محاولة تفجير خطوط نقل الغاز جنوب البلاد ومحاولة استهداف معرض كتاب طهران ومحاولة تفجير مقام السيدة معصومة في مدينة قم.

المصدر: وكالة "إيسنا" الإيرانية