في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام .. ملك بلجيكا يصل سلطنة عمان

وصل ملك بلجيكا فيليب ليوبولد لويس ماري، وزوجته الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين، اليوم الأربعاء، إلى سلطنة ⁧‫عمان‬⁩ في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وكان السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في مقدمة مستقبليهما لدى وصولهما المطار السلطاني الخاص.

وسيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الصديقين، وبما يحقق تطلعاتهما لمستقبل أكثر نماء وازدهارا.

#الصحوة | بالصور: جلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين وقرينته جلالة الملكة ماتيلد ماري كريستين غيسلاين ملكة البلجيكيين يصلان إلى سلطنة #عُمان في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. pic.twitter.com/yzLZeH6gJB — الصحوة | AlSahwa.om (@AlSahwa_Oman) February 2, 2022

المصدر: صحيفة "الصحوة"