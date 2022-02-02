رئيس أذربيجان يتهم سوروس بتحريض الشباب على دولهم

اعتبر رئيس أذربيجان إلهام علييف أن أنصار الملياردير الأمريكي جورج سوروس يحرضون الشباب على حكومات دولهم وأعراف أسلافهم وقيم تاريخهم.

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وقال علييف في كلمة ألقاها أمام المنتدى الشبابي المنعقد في باكو بمناسبة مرور 25 عاما على انطلاق "يوم الشباب الأذربيجاني" في البلاد: "إن قيمنا الوطنية تشكل أساسا لدولتنا وقد قلت مرارا إن دولة أذربيجان المعاصرة والمستقلة تقوم على القيم الوطنية".

وتابع: "الشباب هم الذين اختارهم العولميون أو أنصار سوروس كما أسميهم، عرضة لهم. لهذا الغرض صناديق تؤسس وتبرعات تجمع بواسطة هذه الصناديق ومهمة هدامة تنفذ هدفها تحريض الشباب ضد دولهم وخاصة ضد أجدادهم وتاريخهم وقيمهم، وذلك من أجل تحريكهم كالزومبي في ما بعد".

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وتعد شخصية الملياردير الأمريكي جورج سوروس مثيرة للجدل بسبب نشاطاته السياسية إذ واجهت صناديقه مرارا اتهامات بتمويل تغيير السلطة في عدد من الدول.

ولا يخفي سوروس أن تكون أمواله هي التي ساعدت على تنظيم "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 وأحداث "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا نفسها عام 2014.

يذكر أن سلطات العديد من الدول تتهم سوروس وصناديقه بالتدخل في شؤونها.

المصدر: "نوفوستي"