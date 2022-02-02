 
مباشر

رئيس أذربيجان يتهم سوروس بتحريض الشباب على دولهم

أخبار العالم

رئيس أذربيجان يتهم سوروس بتحريض الشباب على دولهم
YouTube
رئيس أذربيجان إلهام علييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb4y

اعتبر رئيس أذربيجان إلهام علييف أن أنصار الملياردير الأمريكي جورج سوروس يحرضون الشباب على حكومات دولهم وأعراف أسلافهم وقيم تاريخهم.

إقرأ المزيد
متظاهرون يحطمون مكتب مؤسسة سوروس وسط يريفان
متظاهرون يحطمون مكتب مؤسسة سوروس وسط يريفان

وقال علييف في كلمة ألقاها أمام المنتدى الشبابي المنعقد في باكو بمناسبة مرور 25 عاما على انطلاق "يوم الشباب الأذربيجاني" في البلاد: "إن قيمنا الوطنية تشكل أساسا لدولتنا وقد قلت مرارا إن دولة أذربيجان المعاصرة والمستقلة تقوم على القيم الوطنية".

وتابع: "الشباب هم الذين اختارهم العولميون أو أنصار سوروس كما أسميهم، عرضة لهم. لهذا الغرض صناديق تؤسس وتبرعات تجمع بواسطة هذه الصناديق ومهمة هدامة تنفذ هدفها تحريض الشباب ضد دولهم وخاصة ضد أجدادهم وتاريخهم وقيمهم، وذلك من أجل تحريكهم كالزومبي في ما بعد".

إقرأ المزيد
90 عاما على ميلاد
90 عاما على ميلاد "مهندس الثورات الملونة"

وتعد شخصية الملياردير الأمريكي جورج سوروس مثيرة للجدل بسبب نشاطاته السياسية إذ واجهت صناديقه مرارا اتهامات بتمويل تغيير السلطة في عدد من الدول.

ولا يخفي سوروس أن تكون أمواله هي التي ساعدت على تنظيم "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 وأحداث "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا نفسها عام 2014.

يذكر أن سلطات العديد من الدول تتهم سوروس وصناديقه بالتدخل في شؤونها.

 

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا