عودة الهدوء إلى غينيا بيساو غداة محاولة انقلاب فاشلة

عاد الهدوء إلى غينيا بيساو غداة محاولة انقلاب فاشل على الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي حادث جديد اليوم الأربعاء في العاصمة، وفق وكالة "فرانس برس".

وجالت دوريات عسكرية في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الثلاثاء قرب المقر الحكومي على طريق المطار حيث كان الرئيس عمر سيسوكو إمبالو يشارك في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.

واستؤنفت الحياة في المدينة إلى حد ما وأعيد فتح المتاجر والبنوك دون أن تشهد ازدحاما.

ونجا الجنرال إمبالو الذي يتولى رئاسة الدولة منذ عام 2020 من محاولة الانقلاب هذه التي تسببت على قوله في "سقوط "قتلى".

وقال إمبالو (49 عاما) في تصريح للصحفيين مساء الثلاثاء أنه "لم يصب بأذى بعد أن حوصر وأعضاء الحكومة في مقر الحكومة الذي شهد محيطه بعد الظهر ولساعات تبادلا لإطلاق النار".

وحوصر رئيس الدولة وأعضاء الحكومة بتواجد مسلحين لم تعرف دوافعهم داخل المقر خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء، وفق شهود.

وقال إن هدفهم كان "قتل رئيس الجمهورية وكل أعضاء الحكومة".

ولم يحدد بشكل واضح هوية منفذي المحاولة الانقلابية التي قال إن دوافعها "قرارات كان قد اتخذه خصوصا مكافحة المخدرات والفساد". وشدد على أن العملية كانت "معدة ومنظمة"، إلا أنه أصر على أنها "معزولة".

المصدر: أ ف ب