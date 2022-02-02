FBI يؤكد شراءه برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI اليوم الأربعاء أنه اشترى برنامج "بيغاسوس" للتجسس من NSO Group الإسرائيلية، لكنه نفى استخدامه بأي عملية له.

وقال FBI إنه اشترى البرنامج من أجل "مواكبة التقنيات الناشئة وأنه اشترى ترخيصا محدودا لاستخدام "بيغاسوس" من أجل اختبار وتقييم المنتج فقط"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك استخدام تشغيلي للبرنامج لدعم أي تحقيق".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت عن شراء مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ"بيغاسوس" عام 2019 في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

هذا وأدرجت الولايات المتحدة، في نوفمبر الماضي شركة NSO على القائمة السوداء، "لتصرفها بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وهذا الإجراء يعني أنه سيتم منع NSO من شراء قطع غيار ومكونات من الشركات الأمريكية دون ترخيص خاص، ويضع قيودا على بيع برامج الشركة على مستوى العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

المصدر: "الغارديان" + RT