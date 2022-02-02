طاجيكستان تلاحق حرس الحدود القرغيزي قانونيا
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فتحت النيابة العامة في طاجيكستان ملفا جنائيا ضد أفراد من حرس الحدود القرغيز بعد اشتباك مسلح على الحدود بين البلدين في الـ27 من يناير.
وفي تصريحات صحفية قال النائب العام الطاجيكي يوسف رحمان إن اتهامات بارتكاب "جرائم محددة" تم توجيهها إلى عناصر حرس الحدود وبعض مواطني قرغيزستان، دون أن يكشف عن عدد المتهمين.
وأشار إلى أن ملفا جنائيا آخر تم فتحه سابقا بعد نزاع مسلح على الحدود بين البلدين في أبريل 2021، وجرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث، فيما لا يوال آخرون مطلوبين من القضاء، مؤكدا أنه في حال ضبطهم سوف يمثلون أمام العدالة.
المصدر: "تاس"
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