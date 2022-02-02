رومانيا: روسيا ليس لديها الحق في المطالبة بإزالة منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من البلاد

أشار رئيس مجلس الشيوخ الروماني فلورين شيتو، إلى أن "روسيا ليس لديها سبب للمطالبة بإزالة منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية الموجودة في القاعدة العسكرية الرومانية في ديفسيلو".

وقال: "ليس لديها أي أساس.. إنها لا تستند إلى أي شيء، وليس من شأن روسيا أن تبني رومانيا دفاعها".

وأضاف: "رومانيا مستقلة من حيث الاستراتيجية الدفاعية.. لا أعتقد أنه من الطبيعي أن تتحدث دولة أخرى عما تفعله رومانيا وكيف تدافع رومانيا عن نفسها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات لحماية السيادة".

وتابع: "نزاهة رومانيا، هذا عملنا، ولا أعتقد أنه من شأن أي شخص كيف نستثمر وكيف نبني استراتيجية دفاعية".

وذكر: "كانت هناك دعوات لروسيا من الناتو منذ وقت طويل لزيارة القواعد.. لم تقبل هذه الدعوات أبدا. نحن مهتمون فقط بكيفية بناء هذه الاستراتيجية.. لا أحد يهتم بالطريقة التي تتبعها رومانيا تبني الدفاع، في أي جمعيات واتفاقيات أو حيث تريد أن تكون عضوا".

المصدر: "تاس"